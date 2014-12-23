Цены на 95-й бензин в Украине выросли до 17,55 грн за литр

Потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 19 декабря 2014 года составили в среднем 17,55 грн за 1 литр, увеличившись на 4,7% за вторую декаду декабря.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен социальных товаров Министерства экономического развития и торговли.

Средняя цена дизтоплива за указанный период также увеличилась - на 4,7% - до 17,21 грн за литр.

В региональном разрезе цены на бензин марки А-95 больше всего выросли в Волынской и Сумской областях, где средняя стоимость литра топлива составила 17,66 грн и 17,96 грн, увеличившись, соответственно, на 6,7% и 6,3%. Дороже всего литр бензина стоил во Львовской области – 18,10 грн, при этом за указанный период он подорожал на 5,7%.

Читайте такжеПутин не понимает, почему в России дорожает бензин, если цены на нефть падаютСтоимость дизтоплива больше всего выросла в Ривненской и Волынской областях – до 17,46 грн и 17,38 грн за литр соответственно, увеличившись на 7,2% и 7%. Лидером по дороговизне дизтоплива оказалась Ивано-Франковская область, где его средняя цена составила 17,77 грн/л. В Киеве литр дизельного топлива стоил 17,04 грн, подорожав за вторую декаду декабря на 3,5%.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин марки А-95 в Украине по состоянию на 10 декабря 2014 года составляли в среднем 16,76 грн, дизтоплива – 16,43 грн.