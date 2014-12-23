Электроэнергию хотят сделать подакцизным товаром

Кабинет министров Украины, в рамках проведения налоговой реформы, предлагает Верховной Раде включить в перечень подакцизных товаров электроэнергию, а также установить акцизный налог с реализации алкоголя, табака и топлива через розничные сети, говорится в правительственном законопроекте №1578, опубликованном на веб-портале парламента.

«Включить в перечень подакцизных товаров электрическую энергию, что отвечает Директиве Совета ЕС об общем режиме акцизных сборов, и упразднить таким образом сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электро- и тепловую энергию, кроме электроэнергии, произведенной квалифицированными когенерационными установками, - говорится в пояснительной записке к законопроекту. – Ввести акцизный налог с реализации через розничную торговую сеть алкогольных напитков, табачных изделий и топлива. Ставка налога устанавливается местными органами власти в размере от 2% до 5% от объема реализации».

Кроме того, Кабмин предлагает ввести практику использования так называемых акцизных складов на нефтепродукты, альтернативное топливо и сжиженный газ.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре Кабмин, в рамках налоговой реформы, предложил реформировать акцизный налог, объединив его с собственно акцизами и дополнительными платежами - налогом на роскошь, налогом на регистрацию первого транспортного средства, экологическим сбором и сбором за целевую надбавку по тарифу на электроэнергию.

По данным Государственной фискальной службы, доходы сводного бюджета, по оперативным данным, за январь-октябрь составили 344,1 млрд грн, что на 3,7 млрд грн (1,1%) больше аналогичного периода прошлого года. Прирост обеспечили поступления по налогу на доходы физических лиц (рост объема платежей составил 46,3%), по НДС (15,5%), по сборам за пользование недрами (23,8%), по акцизам (3,9%), по ренте за транзит газа (119,7%) и экспортным пошлинам (119,6%).