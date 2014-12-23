Россия по итогам года увеличит добычу нефти, но сократит ее экспорт

Россия по итогам 2014 года увеличит добычу нефти на 0,6 процента по сравнению с прошлым годом - до 526,6 миллиона тонн, тогда как экспорт сырья снизится на 4,3 процента до 229 миллионов тонн, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, пишет Reuters.

"Год был трудным. Добыча (нефти и газового конденсата) будет 526,6 миллиона тонн - на 0,6 процента выше по сравнению с 2013 годом", - сказал Новак.

Он добавил, что, по прогнозу министерства, производство нефти в РФ сократится в 2015 году до 525 миллионов тонн.

Несмотря на рост добычи нефти по итогам 2014 года, экспорт упадет за счет увеличения переработки сырья внутри страны.

"Экспорт сократится на 4,3 процента до 229 миллионов тонн. Внутреннее потребление вырастет до 287,5 миллиона тонн по сравнению с 279 миллионами тонн в 2013 году", - сказал министр.

Читайте такжеМир может больше никогда не увидеть нефть по $100 - ОПЕКДобыча газа в 2014 году снизится на 4,0 процента к уровню 2013 года - до 641 миллиарда кубометров, а общий экспорт газа сократится на 6,7 процента - до 183,3 миллиарда кубометров, сказал министр.

По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго РФ, первичная переработка нефти за 11 месяцев 2014 года составила 264,173 миллиона тонн против 250,134 миллиона тонн за аналогичный период прошлого года.