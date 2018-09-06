На Харьковщине открыли новое месторождение газа

"Укргазвыдобування" открыло новое месторождение с перспективными ресурсами свыше 1 миллиарда кубометров.

Крупнейшая государственная компания "Укргазвыдобування" открыла новое месторождение в Харьковской области с изученными запасами природного газа более 375 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы оцениваются в более 1 миллиарда кубометров, сообщает пресс-служба компании.

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"Укргазвыдобування" в условиях искусственного сдерживания развития новой ресурсной базы продолжает активные геологоразведочные работы на имеющихся лицензиях, открыв третье месторождение за этот год в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, открытие месторождения произошло в августе 2018 года после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам выполненных сейсморазведочных работ и в рамках специального разрешения на пользование недрами, полученного в 2014 году.

"Сегодня проводятся работы по обустройству скважины и введение ее в пробную эксплуатацию, а также продолжаются поисково-разведывательные работы на новом месторождении", - уточнили в пресс-службе.

Также пресс-служба сообщила, что вопрос выдачи спецразрешений на новые участки до сих пор остается нерешенным, а государственная программа наращивания добычи предусматривает, что компания должна ежегодно получать 15-20 спецразрешений на новые участки.

Ранее "Укргазвыдобування" в мае и в июне этого года открыла два новых месторождения в Харьковской области на участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа на 4,8% - до 15,25 миллиарда кубометров. В 2018 году компания планирует добыть 16-16,5 миллиарда кубометров.

Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" – крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав компании входят 4 газопромышленных управления: "Шебелинкагазвыдобування", "Полтавагазвыдобування", "Харьковгазвыдобування" и "Львовгазвыдобування". 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".