Нацбанк прогнозирует ощутимый рост тарифов на газ

Регулятор пока не менял свой прогноз и ждет соответствующего решения.

Национальный банк Украины, как и ранее, прогнозирует повышение тарифов на газ на 25% в этом и на 15% в следующем году.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга.

«Прогноз не изменился: мы ожидаем роста тарифов на газ где-то на 25% в этом и на 15% в следующем году», - отметил он, добавив, что пока регулятор не менял свой прогноз.

По словам замглавы НБУ, учитывая, что коммунальные тарифы составляют около 20% индекса потребительских цен, в этом году влияние повышения цен на газ на инфляцию составит около 0,5%.

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«Сейчас ожидаем, какое решение будет принято», - добавил Сологуб.

Справка УНИАН. Вопрос повышения цены газа для нужд населения до уровня импортного паритета является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

В конце августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Миссия МВФ начала свою работу в Киеве сегодня, 6 сентября.