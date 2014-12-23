WWF предложил объявить 10-летний мораторий на разработку углеводородов в Арктике

Всемирный фонд дикой природы (WWF) предлагает объявить мораторий на разведку и добычу углеводородов в Арктике на 10 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу фонда в России Игоря Честина.

Читайте такжеЭкологи бьют тревогу: "Газпром" продолжает активное загрязнение Арктики - СМИПо его словам, при текущих ценах на нефть это необходимое решение.

«Необходимо объявить 10-летний мораторий на добычу нефти и газа в Арктике. На сегодняшний день эти проекты можно отложить», — сказал Честин.

В то же время, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, у ведомства другая точка зрения на этот счет: "Мы считаем, что арктические проекты позволяют развить отрасль".

Читайте такжеДания предъявила претензии на Северный полюс Ярким примером вклада Арктики в развитие российской нефтегазовой отрасли он назвал открытие в этом году месторождения "Победа" в Карском море. В то же время Донской признал, что до 2020 года вряд ли стоит ожидать масштабных объемов добычи в Арктике.