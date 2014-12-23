Из-за аварийных отключений электроэнергии на Полтавщине пришлось утилизировать 4 тонны колбасы

Как передает корреспондент УНИАН, около 200 участников митинга держали в руках транспаранты: «Ученье - свет, а света нет!», «Власть доведи, что ты болеешь за малый и средний бизнес!», «Кто компенсирует нам убытки от сгоревшей техники!?» и другие.

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Выступая на митинге, который прошел перед стенами горсовета, депутат Автозаводского райсовета Кременчуга Оксана Поддубная заявила, что электроэнергию необходимо отключать строго по графику, а время отключения минимизировать.

«Малый и средний бизнес от отключения сворачивает свою деятельность. У людей горит техника. Хорошо, что только техника, а еще нет человеческих жертв», - сказала Поддубная.

Выступающие на митинге сообщили, что из-за отключений на предприятиях города возникли чрезвычайные ситуации: на мясокомбинате пришлось утилизировать 4 тонны колбасы, на хлебокомбинате не смогли испечь хлеб, завод «КрАЗ» не может своевременно изготовить заказ для армии.

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В результате митинга его участники приняли обращение к руководству государства, властям Кременчуга и руководству энергокомпании «Полтаваоблэнерго», в которой потребовали не производить отключений электроэнергии без четких графиков, а также создать гибкий и удобный график для малого и среднего бизнеса. Кроме того, протестующие требуют сократить время отключений электроэнергии до минимума.