Россия снова заговорила о готовности предоставить газовую "скидку" Украине

Россия готова предоставить скидку по газовому контракту с Украиной весной 2015 года, заявил журналистам 23 декабря министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"С 1 апреля продолжит действовать контракт на старых условиях", - сказал министр. Он добавил, что если Украине "нужна скидка", Россия "готова ее предоставить". Но пока, по его словам, украинская сторона с такой просьбой не обращалась.

Читайте также"Газпром" ухудшил прогноз экспорта газа по итогам 2014 года Министр отметил, что в первом квартале 2015 года цена на газ для Украины может составить порядка $340-360 за 1 тыс. кубометров, то есть ниже $378 за тыс. кубометров. Также, по его словам, если Украина не заплатит долги за газ, поставки в январе не начнутся.

Украина неоднократно заявляла, что не согласится на "газовую скидку" и требует от РФ зафиксировать в контракте справедливую рыночную цену на газ. В свою очередь "Нафтогаз" подал иски в Стокгольмский арбитраж относительно пересмотра газовых контрактов с "Газпромом", в том числе транзитного. Решение Стокгольмского арбитража ожидается к осени 2015 года.

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