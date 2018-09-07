Гройсман назвал подорожание газа для населения "вынужденным шагом"

Премьер отметил, что по вопросу повышения цены на газ ведутся тяжелые переговоры с международными партнерами.

Повышение цены на газ для населения является вынужденным шагом для получения финансовых ресурсов от Международного валютного фонда для обслуживания и погашения внешних долгов, которые есть у Украины.

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Об этом в парламенте заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, отвечая на вопросы народных депутатов.

"Не я первый подписывал эти обязательства на повышение цен. Но если постоянно обманывать наших западных партнеров, они начинают смотреть не в нашу сторону, а от нас. Поэтому это вынужденный шаг для того, чтобы получить доступ к финансированию на внешних рынках для обслуживания и возвращения долгов, которые ни я, ни вы не брали. Расскажите, как, не повышая цены, отдать международным институциям деньги, которые брали не мы", - сказал Гройсман.

Также премьер в очередной раз отметил, что по вопросу повышения цены на газ ведутся тяжелые переговоры с международными партнерами.

"Мы ведем тяжелые дискуссии с международными партнерами, потому что много лет назад были взяты определенные обязательства относительно единой цены на газ. А сегодня стоимость газа для промышленности – 11 тысяч гривень за 1000 кубометров, а для населения мы ограничились 7 тысячами. Мы работаем над поиском оптимальных решений, но для меня главным остается, как защитить каждого обычного гражданина", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.