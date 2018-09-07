"Сумасшедшие, жадные выплаты": Гройсман предлагает пересмотреть зарплаты в "Нафтогазе"

Премьер предложил пересмотреть зарплаты сотрудникам и членам набсовета "Нафтогаза" после окончания действия контрактов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил пересмотреть заработные платы сотрудникам и членам наблюдательного совета национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины", но только после того, как закончится срок действия их контрактов.

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Об этом он сказал в Верховной Раде Украины, отвечая на вопросы народных депутатов.

"Мы должны пересмотреть все контракты, когда они завершатся, для того, чтобы установить нормальные заработные платы, а не космические. Хочешь работать на государство – работай. Получай достойную заработную плату, получай высокую заработную плату, но не заоблачную, тогда будет справедливость, тогда люди будут нормально это воспринимать", - сказал он.

Также премьер заявил, что правительство не дало провести выплаты премии в полном объеме сотрудникам компании в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов.

"Первое решение правительства, которое было, это было остановить эти сумасшедшие, я бы сказал, жадные выплаты, которые попробовали провести по "Нафтогазу". Соответственно такое решение было принято и суммы ограничены, потому 45 миллионов они не получали", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 миллиарда долларов.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 миллиарда долларов в пользу "Нафтогаза".

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года должна была быть выплачена первая часть премий на сумму 20,7 миллиона долларов. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности "Нафтогаза" за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша (2,6 миллиарда долларов).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет "Нафтогаза" с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов.