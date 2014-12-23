Украина в октябре покупала норвежский газ по $265 за тысячу кубометров

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным службы, в октябре НАК «Нафтогаз Украины» импортировал из Норвегии 346,144 млн кубометров на сумму 91,569 млн долл.

Кроме этого, в октябре импорт газа из ЕС составил 892,192 млн куб. м на сумму 281,752 млн долл. Средняя цена составила 315,79 долл. за тыс. кубометров.

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При этом в октябре импорт природного газа из России не осуществлялся.

Украина за январь-октябрь 2014 года импортировала из РФ и Европы 17,003 млрд куб. м газа на 4,796 млрд долл.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина подписала договор с норвежской нефтегазодобывающей компанией Statoil на поставку природного газа и с 1 октября начала получать его через газопроводы Словакии. Подписанное соглашение расширило количество поставщиков газа в Украину.

Объемы поставок и цена топлива не разглашаются, поскольку эта информация является коммерческой тайной. Однако, по информации «Нафтогаза», цена топлива составляет около 300-350 долл. за тысячу кубометров.

Первой компанией, которая начала поставлять газ Украине из Евросоюза, стала немецкая RWE Supply&Trading, с которой украинский "Нафтогаз" подписал контракт о поставках до 10 млрд кубометров газа в год еще в конце 2012 года. Кроме того, Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

Справка УНИАН. Statoil ASA - норвежская государственная нефтяная компания. Основана в 1972 году по решению норвежского парламента (Стортинга) как частная государственная компания. В 2002 году компания была преобразована в публичную и частично приватизирована, получив листинг на фондовых биржах.