Работа "Укртрансгаза" заблокирована из-за ареста счетов в пользу компаний Януковича

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции заблокировала счета «Укртрансгаза» и его филиала «Укргазэнергосервис» во исполнение решения по делу по иску ООО «Турботрейд».

Новый виток по делам о фиктивных поставках оборудования группой компаний, деятельность которых связывают с олигархическим кланом (более известным как «семья» Януковича), в результате привел к блокированию работы "Укртрансгаза".

Как сообщила пресс-служба компании, Государственная исполнительная служба Министерства юстиции заблокировала счета АО «Укртрансгаз» и его филиала «Укргазэнергосервис» во исполнение решения по делу по иску ООО «Турботрейд». Эти счета использовались для обслуживания защищенных статей - выплата заработной платы работникам предприятия и получение денежных средств для обеспечения Рамочного соглашения между Украиной и МБРР по грантам технической помощи.

Отмечается, что данная ситуация является очередным эпизодом комплекса исков и открытых уголовных производств в борьбе "Укртрансгаза" с попытками недобросовестных поставщиков взыскать денежные средства за якобы поставленное оборудование для ремонта объектов ГТС Украины в 2011-2013 годах. Речь идет об исках связанных компаний ООО «Турболинкс», ООО «Турботрейд» и ООО «Проминвеставтоматика».

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В "Укртрансгаз" напомнили, что в течение последних 5 лет ООО «Турботрейд» пытается через суды различных инстанций взыскать с АО «Укртрансгаз» и его филиала «Укргазэнергосервис» 46,442 млн грн долга за якобы поставленное в 2012 году оборудование и дополнительно, в качестве штрафа еще 45,671 млн грн (всего 92,113 млн грн).

«Укртрансгаз» публично обращается к руководству Министерства юстиции, Кабинета министров Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Администрации президента Украины с просьбой принять все необходимые меры, чтобы не допустить незаконного ареста счетов и блокирования работы государственного предприятия.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».