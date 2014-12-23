Украине до 2020 года нужно €15 млрд для увеличения доли возобновляемых источников энергии до 11%

Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

«Наша задача и наше обязательство перед Энергетическим сообществом - до 2020 года достичь 11% возобновляемых источников энергии в общем потреблении. Сегодня мы имеем 3,8%. Деньги, которые на это необходимы, это около 15 млрд евро», - сказал Савчук.

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«Это не деньги государства, это деньги инвесторов. Поверьте, как для энергетики, это небольшие деньги. Эти 11% замещения касаются не только электроэнергетики, это и тепловая энергия, это и жидкое биотопливо, это и малые ГЭС. Это адекватные деньги, которые были просчитаны нами совместно с Академией наук», - добавил глава ведомства.

По его словам, достижения доли 11% возобновляемых источников в общем энергетическом балансе Украины позволит сократить потребление природного газа на 9 млрд куб. м. В 2013 году Украина потребила 50 млрд кубометров природного газа.

«Мы считали, что в рамках программы по возобновляемой энергетике, если она пойдет в том направлении, который мы утвердили, то это будет примерно 9 млрд кубических метров сокращения потребления газа», - отметил Савчук.

Как ранее сообщал УНИАН, на прошлой неделе Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс потребления газа до конца 2014 года, сократив объем импорта газа по сравнению с 2013 годом на 29% - до 19,9 млрд кубометров с 27,9 млрд кубометров.

При этом импорт газа от российского монополиста «Газпрома» до конца 2014 года составит 14,9 млрд кубометров, импорт по реверсной схеме из стран ЕС - 5 млрд кубометров.

Общий объем газа, который будет потреблен в Украине, согласно распоряжению, по итогам 2014 года составит порядка 53 млрд кубометров, из которых газ собственной добычи составит 20,5 млрд кубометров, отбор газа из хранилищ – 12,4 млрд кубометров. В 2013 году объем потребления составил 50,4 млрд кубометров.

Распределение газа по итогам 2014 года разным категориям потребителей пройдет в следующих пропорциях: предприятиям ТКЭ и теплогенерирующим компаниям - 8,6 млрд кубометров, промышленным предприятиям – 14,15 млрд кубометров, населению – 15,4 млрд кубометров.