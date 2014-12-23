Со складов львовских шахт не вывозят уголь - руководитель профсоюза

Об этом заявил руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает Радио Свобода.

«За отгруженный уголь не рассчитываются и сейчас на складах шахт госпредприятия «Львовуголь» находится 105 тысяч тонн угля. Сейчас даже не подают вагоны, чтобы его вывезти», - сообщил Волынец.

По его словам, этот уголь можно использовать на электростанциях.

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«На западе Украины находится две электростанции, работающие на газовой группе угля. Именно на таком угле, который добывается в Львовско-Волынском бассейне», - заявил Волынец.

В министерстве энергетики и угольной промышленности подтвердили, что на складах львовских шахт действительно есть уголь, но его меньше.

«Сейчас там 93 тысячи тонн угля, за последние 11 месяцев было вывезено 108,6 тысяч тонн. Только в течение декабря вывезли 20,4 тысяч тонн, - сообщили в пресс-службе министерства. - «Остальные вопросы - это к «Укрзализныце»».

В то же время, в Минэнерго напомнили, что уголь газовой группы подходит не для всех украинских электростанций.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина будет докупать уголь у Казахстана.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период испытывает острый дефицит энергетического угля. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевые действия на востоке страны, где расположено большинство действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальные производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.