Нафтогаз полностью рассчитался с Газпромом
09:54, 24 декабря 2014Энергетика
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НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» 1,65 миллиарда долларов в счет оплаты за поставленные и неоплаченные ранее объемы газа.
Нафтогаз перечислил Газпрому второй транш в размере $ 1,65 млрд
Об этом сообщила пресс-служба НАК.
«Согласно достигнутым в Брюсселе договоренностям, «Нафтогаз» двумя траншами выплатил 3,1 миллиарда долларов для расчета за 11,5 миллиардов кубов газа, поставленного «Газпром» в ноябре-декабре 2013 года и в апреле-июне 2014 года», - сообщили в компании.
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В конце октября в Брюсселе Украина и Россия договорились, что Украина получит российский газ по сниженной цене после оплаты части долга и внесении предоплаты за будущие поставки. Соглашение рассчитано до апреля 2015 года.
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