Нафтогаз полностью рассчитался с Газпромом

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

«Согласно достигнутым в Брюсселе договоренностям, «Нафтогаз» двумя траншами выплатил 3,1 миллиарда долларов для расчета за 11,5 миллиардов кубов газа, поставленного «Газпром» в ноябре-декабре 2013 года и в апреле-июне 2014 года», - сообщили в компании.

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В конце октября в Брюсселе Украина и Россия договорились, что Украина получит российский газ по сниженной цене после оплаты части долга и внесении предоплаты за будущие поставки. Соглашение рассчитано до апреля 2015 года.