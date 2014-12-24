Moody's снизило рейтинг "Газпрома"

Об этом говорится в заявлении агентства, размещенном на его официальном сайте, пишет ТАСС.

Рейтинг "Газпрома" в национальной валюте установлен на уровне "Baa1" с перспективой понижения.

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"Это действие отражает то, что операционная среда в России резко ухудшилась и продолжает ухудшаться, возрос риск того, что экономический спад будет более серьезным и продолжительным, чем первоначально ожидалось", - отмечается в заявлении Moody's.