Moody's снизило рейтинг "Газпрома"
02:58, 24 декабря 2014Энергетика
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Международное рейтинговое агентство Moody's снизило кредитный рейтинг по депозитам в иностранной валюте компании "Газпром" и ее дочерних структур с "Baa1" до "Baa2" с негативным прогнозом.
REUTERS
Об этом говорится в заявлении агентства, размещенном на его официальном сайте, пишет ТАСС.
Рейтинг "Газпрома" в национальной валюте установлен на уровне "Baa1" с перспективой понижения.
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"Это действие отражает то, что операционная среда в России резко ухудшилась и продолжает ухудшаться, возрос риск того, что экономический спад будет более серьезным и продолжительным, чем первоначально ожидалось", - отмечается в заявлении Moody's.
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