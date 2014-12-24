Цены на нефть после резкого роста накануне снова обвалились

На мировых торгах в среду, 24 декабря, цены на нефть снижаются в рамках коррекции после резкого роста накануне, вызванного положительной статистикой из США, передает ПРАЙМ.

Так, стоимость февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent уже снизились на 0,54% - до 61,15 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на легкую нефть марки WTI опустились на 0,46% - до 56,66 доллара за баррель.

Читайте такжеМир может больше никогда не увидеть нефть по $100 - ОПЕКСогласно данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, рост ВВП страны в третьем квартале этого года, по третьей, окончательной оценке, составил 5% в годовом выражении. Данные оказались выше первоначальной оценки в 3,5% и второй оценки в 3,9%, а также прогнозов аналитиков, которые ожидали роста американской экономики на 4,3%.

Влияние на цены нефти также оказал положительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США. В декабре показатель увеличился до 93,6 пункта с 88,8 пункта в ноябре. Данные оказались ниже первоначальной оценки в 93,8 пункта - максимума с января 2007 года, однако чуть лучше прогноза аналитиков, ожидавших увеличения показателя до 93,5 пунктов.

Читайте такжеМаккейн: Российскую экономику обрушила Саудовская Аравия, а не санкции На фоне этих данных мировые цены на "черное золото" резко подскочили вместе с курсом доллара по отношению к другим валютам. По мнению аналитиков, сильный доллар делает сырье, оцениваемое в американской валюте, дорогим для держателей других валют.

"Это нелепо. Экономика США начинает расти, а цены на нефть фиксируются в противоположном направлении", - заявил рыночный аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен ле Бран.