В украинских хранилищах уже накопили более 15 миллиардов кубов газа

Запасы газа в ПХГ за неделю увеличились на 2,7% - до 15,1 млрд куб. м. Газовые хранилища Украины заполнены на 48%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 1 по 8 сентября выросли на 2,7%, или на 403 млн куб. м, до 15,098 млрд куб. м с 14,695 млрд куб. м.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По данным компании, 8 августа в хранилища было закачано 50,26 млн куб. м газа.

Отмечается, что на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 48%.

Как сообщал УНИАН, с 13 апреля 2018 года «Укртрансгаз» прекратил отбор газа из хранилищ. С этого числа ПХГ начали наполняться в режиме 19-28 млн куб. м в сутки.

В 2018 год наша страна вошла с рекордными за последние 5 лет запасами газа – 14,7 млрд куб. м.