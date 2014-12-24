Ривненская АЭС отключила первый блок для планового ремонта

Ривненская атомная электростанция 24 декабря отключила от энергосети страны энергоблок №1 для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР), который рассчитан на 72-е суток, говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Также сообщается, что по состоянию на 24 декабря плановый ремонт ведется на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС – 17-е сутки ремонта.

В работе находятся 13 из 15 энергоблоков атомных электростанций Украины.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 5 300 МВт, для Ривненской АЭС – 2 380 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 980 МВт, для Хмельницкой АЭС – 1 995 МВт.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС в пределах нормы.

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Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.