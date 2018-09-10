Украина нарастила потребление газа до 18,2 миллиарда кубов

Для сравнения, за весь прошлый год Украина потребила 28,4 миллиардов кубометров газа.

Украина в январе-августе 2017 года увеличила потребление газа на 0,3 миллиарда кубометров, или на 1,7% - до 18,2 миллиарда кубометров, по сравнению с потреблением за аналогичный период 2017 года.

Читайте такжеГройсман назвал подорожание газа для населения "вынужденным шагом"

Об этом сообщает пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины – компании "Укртрансгаз".

Отмечается, что показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для производственно-технологических нужд "Укртрансгаза", облгазов и добывающих предприятий.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укртрансгаза", Украина в 2017 году снизила потребление газа на 6,3% - до 28,4 миллиарда кубометров.