На сколько подорожает газ для населения: эксперт назвал цифры

Повышение цен на газ для населения на 23% является компромиссным вариантом на переговорах с МВФ – эксперт.

Повышение цен на газ для населения на 23% - до 8,6 тыс. грн с 7 тыс. грн за 1000 куб. м является компромиссным вариантом на переговорах с Международным валютным фондом.

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Об этом УНИАН сообщил эксперт «Центра Разумкова» в энергетической сфере Сергей Дяченко.

«Околоправительственные источники также называют эту цифру (23% - УНИАН). Это было бы неплохо, это не худший вариант из возможных… Это компромиссная цифра», - сообщил эксперт.

Также он сообщил, что уже продолжительное время в экспертной среде ведутся разговоры о повышении цен на газ на 20-30%, тогда как согласно утвержденной методике расчета, цены должны были вырасти до рыночного уровня, то есть более чем на 40%.

«Я так и называл – около 25%, что это будет тот компромисс, который найдут для повышения цен… Разговоры об этом ведутся уже давно. Было очевидно, что этого (повышения цен на газ для населения) не избежать», - сообщил эксперт.

В то же время в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности отказались оперативно прокомментировать информацию о возможном росте цен на газ для населения на 23% и предложили отправить официальный запрос.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

В начале сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал неизбежным изменение цены на газ для населения и пообещал финализировать дискуссию по данному вопросу в сентябре.

Так, он сообщил, что сегодня стоимость газа для промышленности составляет 11 тыс. грн за 1000 куб. м, а для населения - 7 тыс. грн. При этом согласно ранее взятым обязательствам, цены для этих категорий потребителей должны быть едиными.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.