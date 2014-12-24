Оккупированный Крым полностью погрузился во тьму, не работает даже мобильная связь

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, полностью обесточен Симферополь, поступает информация об отсутствии света из Джанкоя и других крымских городов.

По его данным, обесточенный Крым погружается в настоящий хаос, особенно это заметно на дорогах полуострова, где не работают светофоры.

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«Светофоры не работают, регуляторы не справляются, в частности на дорогах Симферополя беспорядок, жуткие пробки и уже даже замечено несколько аварий», - отмечает корреспондент.

Прояснить ситуацию в «Крымэнерго» не удается, телефоны колл-центра не отвечают.

23 декабря предприятие «Крымэнерго» вновь ввел график аварийного отключения.

В этот же день, на итоговой пресс-конференции самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия и Украина накануне подписали контракт о поставках электроэнергии на Крымский полуостров, и отключений электричества больше не предвидится.