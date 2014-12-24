Оккупированный Крым полностью погрузился во тьму, не работает даже мобильная связь
Весь аннексированный Россией Крым полностью отключен от энергоснабжения.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, полностью обесточен Симферополь, поступает информация об отсутствии света из Джанкоя и других крымских городов.
По его данным, обесточенный Крым погружается в настоящий хаос, особенно это заметно на дорогах полуострова, где не работают светофоры.
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«Светофоры не работают, регуляторы не справляются, в частности на дорогах Симферополя беспорядок, жуткие пробки и уже даже замечено несколько аварий», - отмечает корреспондент.
Прояснить ситуацию в «Крымэнерго» не удается, телефоны колл-центра не отвечают.
23 декабря предприятие «Крымэнерго» вновь ввел график аварийного отключения.
В этот же день, на итоговой пресс-конференции самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия и Украина накануне подписали контракт о поставках электроэнергии на Крымский полуостров, и отключений электричества больше не предвидится.