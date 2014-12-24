«Нафтогаз»: промышленность и ТКЭ превысили лимиты потребления газа на 25%

Промышленные потребители и теплокоммунэнерго, поставляющие тепло населению, не выдерживают установленных правительством лимитов потребления природного газа, превысив их на 25%, говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно данным госкомпании, в период с 1 по 20 декабря промышленные потребители, бюджетные учреждения и ТКЭ суммарно потребили 1,92 млрд куб. м газа, что на 25% больше уровня, установленного Кабмином.

Население, в свою очередь, потребило за данный период 1,5 млрд куб. м газа, что на 17% ниже уровня потребления этой категории за аналогичный период прошлого года.

Суммарное потребление указанными категориями за первую и вторую декаду декабря составило 3,419 млрд куб. м газа.

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Как ранее сообщал УНИАН, по словам главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергея Савчука, Украине до 2020 года необходимо около 15 млрд евро для увеличения доли возобновляемых источников энергии до 11% с существующих 3,8%, что позволит сократить потребление природного газа на 9 млрд кубометров.

При этом, Кабинет министров в условиях значительного дефицита российского газа в июле текущего года поставил задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) сократить использование природного газа в отопительный сезон 2014-2015 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.