Украина увеличила экспорт электроэнергии почти на четверть

Основные поставки электроэнергии в этот период были осуществлены в Венгрию.

Украина в январе-августе 2018 года увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 21,1% - до 213,4 миллиона долларов, сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

Читайте такжеПремьер оценил шансы Украины стать энергонезависимой к 2020 году

По данным ведомства, 59,7% (127,4 миллиона долларов) выручки от экспорта пришлось на поставки электроэнергии в Венгрию. Около 23% (49,2 миллиона долларов) от общего объема экспорта электроэнергии пришлось на Польшу и около 14,7% (31,4 миллиона долларов) – на Молдову.

В августе Украина экспортировала электроэнергию в Венгрию на 14,9 миллиона долларов, в Молдову – на 6,2 миллиона долларов, в Польшу – на 5,5 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с прошлым годом на 28,6% - до 5,166 миллиарда кВт-ч. При этом выручка за поставки электроэнергии за отчетный период выросла на 55% - до 236 миллионов долларов.