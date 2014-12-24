Украина восстановила электроснабжение Крыма, но просит придерживаться лимитов

Украина после нескольких часов полного прекращения поставок электроэнергии в Крым восстановила энергоснабжение полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании правительства сказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«На протяжении довольно существенного периода, сегодня с утра, был отключен Крымский полуостров, после чего, буквально недавно, подключение электроэнергии было возвращено, и мы надеемся, что потребители в Крыму будут придерживаться тех лимитов, которые были согласованы в договорном режиме между компанией «Укринтерэнерго» и «Крымэнерго», - сказал он.

«Там есть четкие требования относительно объема, который они потребляют, относительно мощности. Поэтому любое сверхпотребление будет ограничиваться», - добавил министр.

Кроме этого, как отметил Демчишин, в случае применения веерных отключений электроэнергии на украинской территории, разработан план отключений по территории Крыма, а также по территории зоны АТО.

Напомним, весь аннексированный Россией Крым был отключен от энергоснабжения: полностью обесточен Симферополь, поступает информация об отсутствии света из Джанкоя и других крымских городов.

Обесточенный Крым погружается в настоящий хаос, особенно это заметно на дорогах полуострова, где не работают светофоры.