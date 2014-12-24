Яценюк предупредил о массовых отключениях света в случае прихода сильных морозов

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк не исключил массовых веерных отключений электроэнергии в связи с ростом потребления энергоресурсов в период холодов.

Об этом он заявил в ходе заседания правительства.

Читайте такжеЯценюк пообещал сократить количество веерных отключений электричества до конца года«Ситуация остается очень сложной. Если температурные режимы пойдут вниз, то потребление увеличится, и веерные отключения будут массовыми», - сказал премьер.

В этой связи Яценюк призвал главу Минэнергоугля как можно скорее решить вопрос поставки угля на электростанции и вопросы обеспечения электроэнергией потребителей Украины.

«Все, что нас спасает сейчас – это температура. Как только пойдут минусовые показатели, в энергосистеме ситуация будет еще сложнее, чем есть сейчас», - подчеркнул глава правительства.

Читайте такжеУкраинцам обещают в течение недели подготовить графики веерных отключений светаВ свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин сообщил, что Министерство энергетики и угольной промышленности рассчитывает урегулировать вопрос о разблокировании движения около 1000 вагонов с углем на украинско-российской границе в ближайшее время.

«Я провожу переговоры на уровне министра энергетики России. Надеюсь, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, и накопленный объем свыше 1000 вагонов будет пропущен через границу», - сказал он.

Также он обещает, что вскоре Украина будет импортировать электроэнергию.

«Последние две недели проводились переговоры относительно импорта электроэнергии. Такие договоренности концептуально есть. Они находятся на этапе юридического оформления. По правде, в этот процесс вовлечено очень много юридических лиц», - сказал он.

«Кроме этого, с украинской стороны проведены переговоры и с другими смежными странами кроме России. Это и Молдова, и Беларусь. Я надеюсь, что в ближайшее время решение будет найдено, электрическую энергию мы сможем завести из смежных стран», - добавил министр.

Читайте такжеЭлектроэнергию хотят сделать подакцизным товаромРанее министр сообщил, что сегодня Украина после нескольких часов полного прекращения поставок электроэнергии в Крым восстановила энергоснабжение полуострова.

«Там есть четкие требования относительно объема, который они потребляют, относительно мощности. Поэтому любое сверхпотребление будет ограничиваться», - добавил министр.

Кроме этого, как отметил Демчишин, в случае применения веерных отключений электроэнергии на украинской территории, разработан план отключений по территории Крыма, а также по территории зоны АТО.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь, энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.

Нехватка угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности, что стало причиной веерных и аварийных отключений электроэнергии в стране. До конца декабря Министерство энергетики и угольной промышленности планирует установить графики веерных отключений электроэнергии в стране.

В то же время, для преодоления дефицита электроэнергии Кабмин разрешил участникам рынка закупать импортную электроэнергию у любых поставщиков.