Международный энергоэксперт Кшиштоф Рогульский рассказал, что нужно сделать для старта работы нового рынка электроэнергии

Эксперт считает, что нужно внести ряд правок в новый Закон «О рынке электроэнергии», а также до 11 декабря решить вопрос с запуском в Украине стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов) для операторов распределительной системы.

Энергетический эксперт, директор консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский считает, что новый регулятор (Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг) сегодня находится в самом начале своего пути по реформированию рынка электроэнергии после процесса обновления состава Комиссии, однако уже понятно, что новая Комиссия стремится к созданию правильных и понятных правил на энергорынке.

«Уже видно, что Регулятор хочет создать нормальные условия работы на рынке. Но, конечно, нужно больше времени. Для того, чтобы 11 декабря войти в нормальный рынок (ред. – новый рынок электроэнергии) Регулятору нужно проделать очень много работы, чтобы заработал розничный рынок электроэнергии, не было стремительного роста цен и негативного восприятия реформы из-за этого», - отметил Кшиштоф Рогульский.

Вместе с тем, эксперт считает, что нужно внести ряд правок в новый Закон «О рынке электроэнергии», а также до 11 декабря решить вопрос с запуском в Украине стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов) для операторов распределительной системы (ред. – ранее «облэнерго»), так как это – одна из важных составляющих нового рынка электроэнергии (вступает в силу с июля 2019 года, - ред.).

«Да, есть предпосылки, что RAB-тарифы будут запущены. Новый регулятор будет смотреть на это уже новым взглядом, но вопрос в том, насколько все его (регулятора) поддержат», - отметил эксперт. Кшиштоф Рогульский также подчеркнул, что внедрение RAB-регулирования влияет на интерес инвесторов к энергетическим активам, которые готовятся к приватизации в Украине, поскольку позволят инвестору спрогнозировать, через какой период времени он сможет вернуть инвестиции в приобретенный актив.

«Каждый инвестор принимает решение о том, куда вложить свои деньги, и он совершает инвестиции с тем, чтобы заработать. Реформа касается двух уровней. Это розница, которая работает с клиентом, и это оптовый рынок. В зависимости от того, я хочу купить генерацию или я хочу облэнерго, как инвестор, я думаю и считаю: насколько мне это выгодно. Условия успеха приватизации, если я говорю об облэнерго, зависит от того, насколько регулятор позволит заработать на этом рынке денег. Потому что если на облэнерго я «заведу», скажем, несколько миллиардов, это очень крупная сумма. Я хочу знать, что в течении 20 лет мои инвестиции окупятся», -отметил Кшиштоф Рогульский. По мнению энергоэксперта, в части тарифа, которая называется RAB, должна быть заложена обратная инвестиция.

«Что это означает? Если я должен вложить миллиард своих денег, то, как минимум, в течении 20 лет они должны ко мне вернуться, потому что если так не будет сделано, то я положу их в банк, где я получу лучшие проценты. Если эти деньги я положу в банк, то без риска, никакого регулятора на моём пути, я получу лучший процент, чем эти инвестиции в энергоактив», - отметил Кшиштоф Рогульский.

По мнению Рогульского, энергетика – это тот бизнес, где денежные потоки должны быть рассчитаны на 20-30 лет вперёд, поэтому процентный доход инвестора такого бизнеса не может быть меньшим, чем процентный доход по вкладу (депозиту) в банке.

«RAB-тариф должен быть внедрён, как минимум, на 20 лет. От этого зависит возврат денег инвестору в течение периода. И такая отдача должна быть на полпроцента, даже на 2 копейки больше, чем банковский депозит. Потому что иначе инвестор пойдёт со своими средствами в пенсионный фонд или в банк. Есть, конечно, стратегия, политика и разные факторы, но элементом успеха считается RAB, и сегодня все заинтересованные в приватизации энергоактивов в Украине смотрят и ожидают, что случится с RAB, потому что если его нет, то возникает вопрос, а стоит ли вкладывать деньги?», - отметил директор консалтинговой компани Doradztwo Gospodarcze Кшиштоф Рогульский.

Напомним, в июле 2018 г. НКРЭКУ Проект Порядка по установлению тарифов для ОСР (распределительных компаний). В данном Порядке предусмотрены правила игры для перехода на стимулирующее тарифообразование, а также возможность переходного периода (затраты +) для тех компаний, которые пока не готовы перейти на RAB-регулирование. Также учтены рекомендации Энергосообщества в части объединения нескольких Порядков в один документ, предусмотрено обязательное предоставление аудиторского отчета о финансовой деятельности лицензиатов и др.