Международный энергоэксперт Кшиштоф Рогульский рассказал, что нужно сделать для старта работы нового рынка электроэнергии
Энергетический эксперт, директор консалтинговой компании Doradztwo Gospodarcze (Польша) Кшиштоф Рогульский считает, что новый регулятор (Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг) сегодня находится в самом начале своего пути по реформированию рынка электроэнергии после процесса обновления состава Комиссии, однако уже понятно, что новая Комиссия стремится к созданию правильных и понятных правил на энергорынке.
«Уже видно, что Регулятор хочет создать нормальные условия работы на рынке. Но, конечно, нужно больше времени. Для того, чтобы 11 декабря войти в нормальный рынок (ред. – новый рынок электроэнергии) Регулятору нужно проделать очень много работы, чтобы заработал розничный рынок электроэнергии, не было стремительного роста цен и негативного восприятия реформы из-за этого», - отметил Кшиштоф Рогульский.
Вместе с тем, эксперт считает, что нужно внести ряд правок в новый Закон «О рынке электроэнергии», а также до 11 декабря решить вопрос с запуском в Украине стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов) для операторов распределительной системы (ред. – ранее «облэнерго»), так как это – одна из важных составляющих нового рынка электроэнергии (вступает в силу с июля 2019 года, - ред.).
«Да, есть предпосылки, что RAB-тарифы будут запущены. Новый регулятор будет смотреть на это уже новым взглядом, но вопрос в том, насколько все его (регулятора) поддержат», - отметил эксперт. Кшиштоф Рогульский также подчеркнул, что внедрение RAB-регулирования влияет на интерес инвесторов к энергетическим активам, которые готовятся к приватизации в Украине, поскольку позволят инвестору спрогнозировать, через какой период времени он сможет вернуть инвестиции в приобретенный актив.
«Каждый инвестор принимает решение о том, куда вложить свои деньги, и он совершает инвестиции с тем, чтобы заработать. Реформа касается двух уровней. Это розница, которая работает с клиентом, и это оптовый рынок. В зависимости от того, я хочу купить генерацию или я хочу облэнерго, как инвестор, я думаю и считаю: насколько мне это выгодно. Условия успеха приватизации, если я говорю об облэнерго, зависит от того, насколько регулятор позволит заработать на этом рынке денег. Потому что если на облэнерго я «заведу», скажем, несколько миллиардов, это очень крупная сумма. Я хочу знать, что в течении 20 лет мои инвестиции окупятся», -отметил Кшиштоф Рогульский. По мнению энергоэксперта, в части тарифа, которая называется RAB, должна быть заложена обратная инвестиция.
«Что это означает? Если я должен вложить миллиард своих денег, то, как минимум, в течении 20 лет они должны ко мне вернуться, потому что если так не будет сделано, то я положу их в банк, где я получу лучшие проценты. Если эти деньги я положу в банк, то без риска, никакого регулятора на моём пути, я получу лучший процент, чем эти инвестиции в энергоактив», - отметил Кшиштоф Рогульский.
По мнению Рогульского, энергетика – это тот бизнес, где денежные потоки должны быть рассчитаны на 20-30 лет вперёд, поэтому процентный доход инвестора такого бизнеса не может быть меньшим, чем процентный доход по вкладу (депозиту) в банке.
«RAB-тариф должен быть внедрён, как минимум, на 20 лет. От этого зависит возврат денег инвестору в течение периода. И такая отдача должна быть на полпроцента, даже на 2 копейки больше, чем банковский депозит. Потому что иначе инвестор пойдёт со своими средствами в пенсионный фонд или в банк. Есть, конечно, стратегия, политика и разные факторы, но элементом успеха считается RAB, и сегодня все заинтересованные в приватизации энергоактивов в Украине смотрят и ожидают, что случится с RAB, потому что если его нет, то возникает вопрос, а стоит ли вкладывать деньги?», - отметил директор консалтинговой компани Doradztwo Gospodarcze Кшиштоф Рогульский.
Напомним, в июле 2018 г. НКРЭКУ Проект Порядка по установлению тарифов для ОСР (распределительных компаний). В данном Порядке предусмотрены правила игры для перехода на стимулирующее тарифообразование, а также возможность переходного периода (затраты +) для тех компаний, которые пока не готовы перейти на RAB-регулирование. Также учтены рекомендации Энергосообщества в части объединения нескольких Порядков в один документ, предусмотрено обязательное предоставление аудиторского отчета о финансовой деятельности лицензиатов и др.