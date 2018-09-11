Переговоры по газу ЕС-Украина-Россия на экспертном уровне начнутся завтра в Брюсселе
21:52, 11 сентября 2018Энергетика
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НАК «Нафтогаз Украины» примет участие в трехсторонних переговорах на уровне экспертов.
Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу / фото eer.ru
Трехсторонние переговоры по газу в формате ЕС-Украина-Россия на экспертном уровне начнутся 12 сентября в Брюсселе.
Обэтом сообщает российское агентство "ТАСС".
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«Переговоры начнутся завтра днем», - сообщила сегодня вечером представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, не пояснив, кто именно примет участие на переговорах.
Как сообщал УНИАН, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» примет участие в трехсторонних переговорах на уровне экспертов.
Кроме того, ранее Украина, ЕС и Россия договорились разработать дорожную карту переговоров по газу.
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