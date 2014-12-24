В проект бюджета заложено 31,5 млрд гривень компенсации "Нафтогазу" разницы цены на газ

Министерство финансов Украины в рамках формирования проекта бюджета на 2015 год исходило из расчетов, что компенсация разницы в цене на газ для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», отпускающей топливо различным категориям потребителей, составит 31,5 млрд грн, сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

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«Мы закладываем в проекте бюджета 31,5 млрд грн для компенсации НАК «Нафтогазу» разницы в цене закупки импортного газа, который отпускается ТКЭ и населению, и ценой, которая действует на сегодня, – сказал заместитель министра. – Если импортные цены будут меняться, то размер компенсации может быть также изменен. С МВФ мы это обсуждали. Мы передали им наши оценки, они в курсе наших позиций и наших оценок. Они не возражали».

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, до поднятия тарифов для населения надо "закрыть схемы" "Нафтогаза".