Средняя цена импортного газа для Украины в 2015 году может составить $345

Министерство финансов Украины при формировании проекта бюджета на 2015 год исходило из допущений, что средневзвешенная цена газа, импортируемого из всех источников, в 2015 году составит порядка 345 долл. за тысячу кубометров, заявил в ходе брифинга в правительстве заместитель министра финансов Игорь Уманский.

«Для НАК «Нафтогаза» цена (импортного газа - УНИАН) закладывается по формуле. Цена меняется каждый месяц. Но на сегодняшний день средний показатель, который рассчитывался, – это 345 долларов (за тысячу кубометров - УНИАН). Но какая будет динамика цен на нефть и газ, мы будем знать за месяц до определения цены. Сейчас 345 долл. – это то, что в сегодняшних условиях рассчитывает НАК «Нафтогаз». Это средневзвешенная цена импорта», - сказал Уманский.

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