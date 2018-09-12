Украина с начала года увеличила импорт нефтепродуктов на 31%

Основными поставщиками нефтепродуктов в Украину являются Россия и Беларусь.

Украина в январе-августе 2018 года импортировала нефтепродукты в денежном выражении на 3,231 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,31 миллиарда долларов (40,47% расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 1,19 миллиарда долларов (36,71%), из Литвы – 310,1 миллиона долларов (9,6%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 427,1 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила валютные расходы на импорт нефтепродуктов на 27,3% - до 4,2 миллиарда долларов.

В прошлом году импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 1,828 млрд долл. (43,9%), из России – 1,272 миллиарда долларов (30,6%), из Литвы – 469,4 миллиона долларов (11,3%).