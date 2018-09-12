НАБУ завершило дело о хищении газа на 1,4 миллиарда гривень компаниями братьев Дубневичей

По версии стороны обвинения ТЭЦ, находящихся в собственности указанных предприятий, приобретая у "Нафтогаза" по льготной цене природный газ для производства тепловой энергии для населения, использовали его для промышленных нужд.

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило дело о завладении более 300 миллионов кубометров природного газа на сумму более 1,4 миллиарда гривень компаниями, учредителями которых являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

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"10 сентября 2018 года прокурорами САП принято решение о достаточности собранных доказательств для завершения досудебного расследования и стороне защиты предоставлено право ознакомиться с материалами в уголовном производстве по подозрению должностных лиц "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск" в завладении газом Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе следствия установлено, что ряд лиц, в том числе должностные лица "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск", в течение 2013-2015 годов организовали схему завладения природным газом, который принадлежит "Нафтогазу" в особо крупных размерах.

По версии стороны обвинения, находящихся в собственности указанных предприятий тепловые электростанции приобретали у "Нафтогаза" по льготной цене природный газ для производства тепловой энергии для населения, что является обязательным условием его использования, присвоили его путем использования для промышленных нужд, в частности производства электрической энергии с последующей ее продажей госпредприятию "Енергоринок".

"В целом, в течение 2013-2015 годов указанные лица завладели природным газом "Нафтогаз Украины" в объеме более 300 миллионов кубометров, что нанесло материальный ущерб "Нафтогазу" на сумму более 1,4 миллиарда гривень", - сказано в сообщении.

Сообщается, что 10 сентября прокурорами САП согласовано, а детективами вручены пяти подозреваемым окончательные сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 366 УК Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений должностным лицом, повлекшее тяжкие последствия).

В то же время сообщается, что досудебное расследование о причастности других лиц к совершению указанных преступлений продолжается.

Как сообщал УНИАН, в январе этого года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали во Львове четырех должностных лиц компаний "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия", учредителями которых являются народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи, по подозрению в завладении более 300 миллионов кубометров природного газа национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на сумму более 1,4 миллиарда гривень.

В конце августа этого года Апелляционный суд Киева оставил в силе решение суда предыдущей инстанции о передаче во временное управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) арестованных Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян обвинял братьев Дубневичей к причастности к коррупции на "Укрзализныце".

Директор компании "АТ Механика" Виталий Руденко в интервью УНИАН утверждал, что принадлежащие братьям Дубневичам компании монополизировали тендеры "Укрзализныци" на несколько миллиардов гривень.