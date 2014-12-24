В "Газпроме" подтвердили, что "Нафтогаз" рассчитался с долгами

Об этом журналистам сообщил официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Газпрома".

"1,65 млрд долл., перечисленные "Нафтогазом Украины" в счет частичного погашения задолженности, поступили на расчетный счет "Газпрома", - заявил Куприянов.

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"Однако вопрос поставок газа в Украину в январе еще открыт - предоплату мы пока не получили", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что НАК "Нафтогаз Украины" полностью рассчитался с "Газпромом".

Также 6 декабря в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что компания перечислила российскому "Газпрому" 378 млн. долларов США в качестве предоплаты для поставки 1 млрд. куб. м газа.

В соответствии с брюссельскими соглашениями, к концу текущего года цена российского газа для Украины составляет 378 долларов за 1 тыс. куб. м, а в первом квартале следующего года - 368 долларов за 1 тыс. куб. м. "Нафтогаз Украины" будет покупать его по предоплате.

Условием покупки газа в первом квартале 2015 являлось погашение до конца 2014 года 1,65 млрд долларов долга за предыдущие поставки.