В Крыму частично отключают электричество - BBC
В Крыму с 18:00 среды начались веерные отключения электроэнергии из-за ограничения поставок из Украины, сообщил представитель властей аннексированного полуострова.
Ранее в среду в Крыму заявили о полном отключении электроэнергии, которая на полуостров поставляется с материковой Украины, сообщает BBC Украина.
Позже днем электроснабжение частично восстановили.
Украинская власть объяснила перебой с электричеством аварийными ситуациями и анонсировала соглашение об импорте электроэнергии из России.
В среду вечером так называемый министр топлива и энергетики республики Сергей Егоров сообщил российским СМИ, что частичные ограничения электроэнергии вводятся на всем полуострове.
"Чуть больше чем на 200 МВт введено ограничение по всему Крыму и Севастополю", - цитирует господина Егорова агентство ТАСС.
Представитель власти Крыма заявил, что в среду отключения продлятся не более двух часов.