В Крыму частично отключают электричество - BBC

Ранее в среду в Крыму заявили о полном отключении электроэнергии, которая на полуостров поставляется с материковой Украины, сообщает BBC Украина.

Позже днем электроснабжение частично восстановили.

Украинская власть объяснила перебой с электричеством аварийными ситуациями и анонсировала соглашение об импорте электроэнергии из России.

В среду вечером так называемый министр топлива и энергетики республики Сергей Егоров сообщил российским СМИ, что частичные ограничения электроэнергии вводятся на всем полуострове.

"Чуть больше чем на 200 МВт введено ограничение по всему Крыму и Севастополю", - цитирует господина Егорова агентство ТАСС.

Представитель власти Крыма заявил, что в среду отключения продлятся не более двух часов.