Цены на нефть снижаются после роста до $80 за баррель

Утром фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,55 процента до $79,30 за баррель.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после мощного роста накануне, так как внимание инвесторов переключилось на риски замедления экономического роста и, как следствие, спроса на сырьё.

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Утром фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,55 процента до $79,30 за баррель, пишет Рейтер.

Накануне Brent поднималась выше отметки $80 за баррель впервые с мая.

Фьючерсные контракты на WTI торговались по $69,85 за баррель, что на 0,74 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена октябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась у отметки 511,2 юаня за баррель.

Взлёт нефтяных котировок накануне, в том числе, обеспечило снижение недельных запасов сырья в США до минимального значения с февраля 2015 года.

По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,3 миллиона баррелей до 396,19 миллиона против прогноза снижения на 0,8 миллиона баррелей.

При этом запасы нефтепродуктов в США в обзорный период выросли.

Аналитик нефтяных рынков Рейтер Джон Кемп считает, что американские НПЗ продолжают работать на пределе возможностей и после завершения летнего сезона автопоездок, чтобы восстановить запасы дистиллятов, что, в свою очередь, съедает запасы нефти и оставляет излишки бензина.

Как только запасы дистиллятов придут в норму, нефтеперерабатывающим заводам в США придётся снизить загрузку сильнее обычного, чтобы избавиться от излишков, что также отразится на спросе на нефть, говорит Кемп.