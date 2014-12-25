Нефть снова дешевеет из-за ее переизбытка на рынке

Цены на нефть снижаются за счет неожиданного повышения запасов в США, сообщает Reuters.

К 8.35 мск фьючерсы на Brent подешевели на $1,54 до $60,15 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,28 до $55,84.

Запасы нефти в США выросли на 7,3 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщило в среду Управление энергетической информации, при прогнозе снижения на 2,3 миллиона баррелей.

Читайте такжеBloomberg: российский рубль и нефть стали худшими инвестициями года"Рынок наводнен нефтью перед Рождеством, когда переработчики и нефтяные компании обычно стремятся снизить запасы, чтобы уменьшить налоги", - сказал аналитик Price Futures Group в Чикаго Фил Флинн.