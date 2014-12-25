Оккупационные "власти" будут отключать свет в Крыму из-за аварий на местных ТЭЦ

В оккупированном Крыму произошло две аварии на ТЭЦ, сообщил ТАСС так называемый "министр топлива и энергетики" республики Сергей Егоров.

По его словам, аварии произошли на ТЭЦ в городах Симферополь и Саки. "В связи с этими авариями собственная генерация в Крыму снизилась до 300-320 МВт (обычно - 400 МВт)", - сказал "министр".

В утренние часы из Украины в Крым поступает 400 МВт. Егоров напомнил, что в пиковые часы объем потребления электроэнергии на полуострове составляет 1000 МВт. Таким образом, дефицит в данным момент составляет около 300 МВт.

Читайте такжеУкраина восстановила электроснабжение Крыма, но просит придерживаться лимитов"В связи с дефицитом электроэнергии в Крыму мы вынуждены вновь вводить веерные отключения потребителей", - добавил Егоров, уточнив, что отключения в разных частях полуострова не должны превышать двух часов.