"Газпром" проигнорировал переговоры "ЕС - Украина - Россия" о транзите газа - "Нафтогаз"

Вчера прошли консультации между представителями РФ, Еврокомиссии и Украины, но россияне не приехали.

Представители российского "Газпрома" не явились на трехсторонние переговоры на экспертном уровне о транзите газа "ЕС – Украина – Россия", которые 12-13 сентября проходили в Брюсселе (Бельгия).

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Об этом в ходе круглого стола заявил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент УНИАН.

"Вчера (12 сентября – УНИАН) прошли трехсторонние консультации на экспертном уровне между представителями Российской Федерации, Европейской комиссии и Украины. К сожалению, со стороны Российской Федерации, по какой-то причине, "Газпром" не приехал на консультации. Наверное, считают, что для них это не очень интересно, но все другие присутствовали", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате, на которой стороны обменялись мнениями относительно нового контракта на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.