Россия не гарантирует транзит газа через Украину после 2019 года - глава "Нафтогаза"

Украинская делегация занимает такую позицию: транзит газа должен идти по территории Украины на рыночных условиях и по европейским правилам.

Представители российской стороны на трехсторонних переговорах на экспертном уровне о транзите газа между ЕС, Украиной и Россией, первый раунд которых 12-13 сентября проходил в Брюсселе (Бельгия), отказались предоставлять гарантии транзита газа по территории Украины после 2019 года.

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Об этом журналистам сообщил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Российская сторона активно лоббирует вопрос о том, что не должно быть никаких гарантий транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Их задание - не дать нам эти гарантии и получить индульгенцию на строительство "Северного потока-2", - сказал Коболев.

"Соответственно, украинская делегация занимает такую позицию: транзит газа должен идти по территории Украины, должны быть рыночные условия и очень важный момент нашей позиции – мы предлагаем и настаиваем на том, чтобы транзит газа по территории Украины осуществлялся по европейским правилам", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате, на которой стороны обменялись мнениями относительно нового контракта на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.