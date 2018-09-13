Суд Швеции возобновил взыскание долга в $2,6 миллиарда с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза"

Сегодняшнее решение также означает, что суд считает маловероятным успех «Газпрома» в апелляции решения Стокгольмского арбитража.

Апелляционный суд округа Свеа, Швеция, отменил свое предыдущее решение о приостановлении исполнительных действий в рамках решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпромом».

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Таким образом, суд устранил это препятствие к взысканию остатка долга «Газпрома» в размере более 2,6 млрд долл. «Нафтогаз» продолжает процесс взыскания во всех соответствующих юрисдикциях. «Газпром» имеет возможность остановить эти действия, заплатив всю сумму долга добровольно», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия не гарантирует транзит газа через Украину после 2019 года - глава "Нафтогаза"

Отмечается, что суд коротко обосновал свое решение: «Причин, по которым было принято решение о приостановлении исполнительных действий, больше не существует. Предыдущие решения о приостановлении, соответственно, отменяются».

Сообщается, что решение суда не подлежит обжалованию.

«Сегодняшнее решение также означает, что суд считает маловероятным успех «Газпрома» в апелляции решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Нафтогазом». Эта апелляция рассматривается в том же суде», - отметили в пресс-службе «Нафтогаза»

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается исполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража на территории страны в споре о контракте на транзит газа.