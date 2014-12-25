Россия готовит новый стресс-сценарий с ценой нефти в $40

Министерство финансов РФ подготовило предварительную оценку стресс-сценария на основе цены нефти $60 за баррель и работает над «сорокадолларовым» вариантом.

Об этом рассказали «Газете.Ru» два источника в финансовом ведомстве.

При цене нефти до $60 за баррель падение экономики может немного превысить 5%. Падение цены до $40 еще больше углубит рецессию. Это хуже, чем недавний прогноз экс-министра финансов Алексея Кудрина, который считает, что если цены на нефть в следующем году будут на уровне $60, то ВВП упадет на 4% «или больше».

Схожее мнение ранее высказывал Центральный банк. По последней оценке агентства Moody's, экономика РФ уйдет в минус на 5,5% в следующем году, JP Morgan полагает снижение на 3,3%, HSBC дает минус 3%.

Ранее уточненный прогноз на следующий год, который подготовило Минэкономразвития в первой декаде декабря, вызвал шквал критики со стороны Минфина, Белого дома и Кремля. Многим чиновникам он показался слишком пессимистичным (особенно накануне послания президента Федеральному собранию), поскольку предполагал падение ВВП на 0,8% и среднегодовую цену на нефть в $80 за баррель.

При $40–60 за баррель рецессия неизбежна, говорит заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. «Падение ВВП при $60 может составить 4–5%, а при $40 и все 9%, что даже больше, чем в 2009 году», — полагает он.

Минфин полагает, что курс доллара при сценарии «$60 за баррель» в 2015 году не будет выше текущего уровня в 54 руб. Прогноз Минэкономразвития — 49 руб. за доллар при цене нефти $80 за баррель.

Стоит также отметить, что цена $40 за баррель нефти, по мнению Минфина, может быть достигнута рынком уже в январе следующего года.

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Такой вариант развития событий вполне возможен. Буквально на днях министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими в интервью изданию Middle East Economic Survey заявил, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не станет снижать добычу нефти, даже если цена на черное золото упадет до $20. По его словам, монархии Персидского залива могут выдержать длительный период низких цен, поскольку у них самая низкая себестоимость производства.

Над такими же сценариями ($60 и $40 за баррель) работает и Минэкономразвития. Каковы окажутся финальные цифры, согласованные двумя ведомствами, пока неизвестно, но вряд ли они будут сильно отличаться от представленных оценок.