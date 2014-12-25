Министр нефти Кувейта рассказал, когда начнут расти цены на "черное золото"

Цены на нефть вырастут, когда будет сокращаться уровень дорогостоящей добычи в США и Канаде, заявил министр нефти Кувейта Али Салех аль-Омайр, передает ПРАЙМ.

"Цены начнут расти, когда остановится дорогостоящее производство в США и Канаде", - цитирует аль-Омайра кувейтское издание "Ас-Сияса".

Читайте такжеМир может больше никогда не увидеть нефть по $100 - ОПЕКПо его словам, в настоящее время на рынке установилась неопределенность, прогнозировать ценообразование крайне сложно.

Среди причин установившейся кризисной ситуации на нефтяном рынке министр называет профицит сырья при снижении доли ОПЕК в его производстве. По данным чиновника, ранее доля стран-экспортеров нефти составляла 70% от общего мирового производства, в то время как сейчас ОПЕК производит 30 млн баррелей в день из 96 млн.

Организация стран-экспортёров нефти по итогам очередного заседания, прошедшего 27 ноября в Вене, решила сохранить квоту на уровне 30 млн баррелей в день. Это решение обусловило дальнейшее падение мировой цены на углеводороды. Фундаментальная причина падения цен - превышение предложения над спросом. В декабрьском докладе ОПЕК прогнозируется, что спрос на нефть в 2015 году окажется минимальным за 12 лет.

Читайте такжеРоссия готовит новый стресс-сценарий с ценой нефти в $40В состав ОПЕК входят 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Штаб-квартира расположена в Вене. Россия, Мексика, Египет и Оман являются странами-наблюдателями при ОПЕК.