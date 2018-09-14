Нужно уменьшать зависимость от российского угля - нардеп

По словам народного депутата, увеличение использования украинского угля является важной составляющей энергетической безопасности Украины.

Вопрос снижения зависимости от поставок топлива из России, а также большего использования украинского угля является важной составляющей энергетической безопасности Украины. Такое мнение высказала народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Наталья Кацер-Бучковская.

«Что касается закупки угля из Российской Федерации - я всегда выступала за уменьшение зависимости, это касается как угля, так и закупки ядерного топлива. Очень широкая тема. В первую очередь, есть вопросы функционирования и развития украинских шахт. Работа шахт неэффективна, нужно развитие тех шахт, в которых есть необходимость. Эти все вопросы являются составляющей энергетической безопасности, и я думаю, что мы (Комитет по вопросам топлива и энергетики Верховной Рады, - ред.) проведем вскоре отдельное обсуждение этой темы», - отметила Наталья Кацер-Бучковская.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о приоритете собственной украинской добычи угля перед импортом. В частности, речь идет о добыче угля марки Г (газовая группа). «Украинский уголь марки А (антрацит) сегодня находится на украинском Донбассе под оккупацией. И мы должны сделать все для того, чтобы отказаться от антрацита и наращивать добычу угля марки Г», - отметил Владимир Гройсман.

Как сообщалось ранее, Совет ОРЭ 20 сентября 2017 года утвердил проект изменений в правила рынка, которым закрепляется приоритет блоков ТЭС, работающих на газовой группе угля перед блоками, использующими антрацит. Согласно документу, блоки ТЭС, использующие газовую группу угля, будут включаться в работу в первую очередь, по сравнению с "антрацитными", вне зависимости от ценовой конкуренции.