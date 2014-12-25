Москаль: на складах Луганщины мертвым грузом лежит 140 тыс. тонн угля

На складах в Луганской области находится более 140 тысяч тонн необходимого для ТЭС угля.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Луганской областной государственной администрации (ОГА) Геннадия Москаля.

«В то время, когда на теплоэлектростанциях Украины катастрофически не хватает угля, и по всей Украине призывают к жесткой экономии электроэнергии, на складах «Первомайскуголь» находится 55 тысяч тонн невостребованного угля, а на складах «Лисичанскуголь» - 87 тысяч тонн невостребованного угля. Для сравнения - 40 железнодорожных вагонов вмещают всего 2 тысячи 300 тонн угля», - отмечает Москаль.

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По его словам, объединение «Первомайскуголь» и «Лисичанскуголь» в Луганской области стали заложниками неудачного менеджмента в Украине.

«Украина нуждается в угля, которое через транспортный коллапс на “Укрзализнице” лежит мертвым грузом на складах в Луганской области, а шахтеры, которые добыли этот уголь, не получают деньги. На сегодня правительство задолжало «Первомайскуглю» и «Лисичанскуголю» 120 миллионов гривень заработной платы. Донецкая железная дорога, управление которой осталось в оккупированном так называемой ДНР Донецке, не может выполнять свои функции на подконтрольной территории Украине и вывезти уголь со складов. Из-за отсутствия дизтоплива остановлены практически все пригородные дизель-поезда», - добавляет председатель ОГА.

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Москаль предлагает Министерству инфраструктуры Украины решить проблему путем отсоединения от Донецкой железной дороги железнодорожной инфраструктуры, оставшейся на контролируемой Украиной территории Луганской области, и присоединить ее к Южной железной дороге, управление которой находится в Харькове.

«Я направил соответствующее письмо премьер-министру Украины с просьбой безотлагательно решить затронутые в нем вопросы», - резюмировал Москаль.