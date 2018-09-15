Газопровод Северный поток-2 несет военную угрозу для Европы - Зеркаль

В свою очередь председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что убытки Украины от строительства российским "Газпромом" газопровода "Северный поток-2" могут составить 3 млрд долларов в год.

Строительство Россией газопровода Северный поток-2 может привести к увеличению военного присутствия РФ на Балтийском море.

Об этом сказала заместитель главы МИД Лана Зеркаль во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает "Европейская правда".

"Мы видели, как РФ увеличила свое военное присутствие в Азовском море под предлогом защиты строительства Керченского моста. Так же возможно увеличение военного присутствия РФ в Балтийском море, что станет угрозой для Европы", - пояснила она.

"Как можно считали РФ надежным партнером, если она не уважает правила и не выполняет договоренности", - добавила она.

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Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время выступления в этой же дискуссии отметил, что оценивает потери Украины от строительства "Северного потока-2" на уровне 3% ВВП страны, пишет "Экономическая правда".

"Газопровод невыгоден в том числе и немецкому бизнесу, поскольку ставит под угрозу весь Третий энергопакет. Однако, если Германия запретит его строительство, господин Путин будет очень недоволен, а его в Германии до сих пор боятся", - добавил Коболев.

"Северный поток-2" – гораздо более широкая проблема, чем просто газовый вопрос. Он касается безопасности Украины и не будет преувеличением сказать, что для нас это вопрос выживания", - сказал Коболев.

Если у нас не будет газового транзита, это откроет двери для полноценного военного вторжения России в Украину. Это не только вопрос денег "Нафтогаза" Украины, но и вопрос безопасности. Не только нашей, но и всего Евросоюза", - подчеркнул председатель НАК.

По его словам, сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год за счет транзита.

"Если "Северный поток-2" сейчас запустится, то через 2 года проект может быть завершен. Как только это произойдет, все расчеты показывают, что транзита газа через Украину больше не будет", - сказал Коболев.

Он подчеркнул, что в таком случае часть транзита перейдет на "Турецкий поток", все остальное – на "Северный поток-2".

"Для нас это будет огромная потеря – 3 млрд долларов или 3% нашего внутреннего валового продукта, это огромная сумма", - подытожил руководитель "Нафтогаза".

В конце июля компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.

В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб. Строительство спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США, планируется завершить до конца 2019 года.