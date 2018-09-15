цей матеріал доступний українською

Газопровод Северный поток-2 несет военную угрозу для Европы - Зеркаль

18:17, 15 сентября 2018
Энергетика
3122 9
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сказала заместитель главы МИД Лана Зеркаль во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает "Европейская правда".

"Мы видели, как РФ увеличила свое военное присутствие в Азовском море под предлогом защиты строительства Керченского моста. Так же возможно увеличение военного присутствия РФ в Балтийском море, что станет угрозой для Европы", - пояснила она.

"Как можно считали РФ надежным партнером, если она не уважает правила и не выполняет договоренности", - добавила она.

Читайте также"Северный поток-2" подрывает суверенитет Украины и безопасность Европы - Госдеп США

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев во время выступления в этой же дискуссии отметил, что оценивает потери Украины от строительства "Северного потока-2" на уровне 3% ВВП страны, пишет "Экономическая правда".

"Газопровод невыгоден в том числе и немецкому бизнесу, поскольку ставит под угрозу весь Третий энергопакет. Однако, если Германия запретит его строительство, господин Путин будет очень недоволен, а его в Германии до сих пор боятся", - добавил Коболев.

"Северный поток-2" – гораздо более широкая проблема, чем просто газовый вопрос. Он касается безопасности Украины и не будет преувеличением сказать, что для нас это вопрос выживания", - сказал Коболев.

Если у нас не будет газового транзита, это откроет двери для полноценного военного вторжения России в Украину. Это не только вопрос денег "Нафтогаза" Украины, но и вопрос безопасности. Не только нашей, но и всего Евросоюза", - подчеркнул председатель НАК.

По его словам, сейчас Украина получает около 3 млрд долларов в год за счет транзита.

"Если "Северный поток-2" сейчас запустится, то через 2 года проект может быть завершен. Как только это произойдет, все расчеты показывают, что транзита газа через Украину больше не будет", - сказал Коболев.

Он подчеркнул, что в таком случае часть транзита перейдет на "Турецкий поток", все остальное – на "Северный поток-2".

"Для нас это будет огромная потеря – 3 млрд долларов или 3% нашего внутреннего валового продукта, это огромная сумма", - подытожил руководитель "Нафтогаза".

В конце июля компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.

В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб. Строительство спорного газопровода "Северный поток - 2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США, планируется завершить до конца 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Северный поток-2#строительство Северного потока-2