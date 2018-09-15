Коболев: остановить проект Северный поток-2 может только общеевропейское энергетическое законодательство

По мнению главы «Нафтогаза Украины», конкурировать с Северным потоком-2 более низкими тарифами не удастся из-за его политической мотивированности.

Чтобы остановить проект Северный поток-2, достаточно применить к нему общеевропейское энергетическое законодательство.

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Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев на конференции в Киеве. Он отметил, что строительство Северного потока-2 является политически мотивированным - в случае реализации проекта конкурировать с ним, предлагая более низкие тарифы, не удастся.

«Если мы посмотрим на Северный поток-1, то когда его строили, Украина имела самые низкие тарифы из всех европейских стран. Все равно проект реализовали, все объемы газа, которые пошли через Северный поток-1, переброшены из нашей системы», - сказал он.

При этом Коболев подчеркнул, что Северный поток-2 не имеет экономических преимуществ, однако создает огромные геополитические угрозы.

Северный поток-2 - гораздо более широкая проблема, чем газовый вопрос. Это безопасность Украины и не будет преувеличением сказать, что для нас - это вопрос выживания. Если не будет транзита, то мы уверены - это станет открытой дверью к полномасштабной военной агрессии против Украины... Это вопрос не только денег Украины, или «Нафтогаза». Безопасности не только нашей, но и ЕС», - подчеркнул он.

«Сейчас между Россией и ЕС находится Украина, которая борется за независимость и пытается защитить себя, но одновременно защищает и ЕС. Если нас не будет как элемента этой защиты, то не будет никого», - добавил глава «Нафтогаз Украины».

При этом Коболев напомнил о законодательстве по регулированию внутреннего энергетического рынка «Третий энергетический пакет ЕС», принятом еще в 2009 году.

«Если говорить о позиции Германии - меня всегда удивляло, что правительство Германии постоянно настаивало на том, чтобы «Третий энергетический пакет ЕС» не применялся к Северному потоку- 2... Было бы гораздо более прагматично сказать: нам нужен газопровод, но мы хотим, чтобы применялся «Третий энергопакет»... Это бы ограничило монопольную позицию России при транспортировке газа в ЕС. Это было бы более понятной позицией, которая учитывает интересы всех компаний, работающих в России, и это абсолютно логично», - добавил он.

Председатель правления «Нафтогаза Украины» высказал предположение, что в основе такой позиции лежит страх.

«Немецкие политики предлагают «Третий энергопакет» не применять в этом случае. Я знаю почему. Если они скажут о применении - Путин будет очень не рад. А они не хотят разочаровывать россиян, они их боятся. Думаю, это основной двигатель этого проекта. Потому что Россия использует различные инструменты для влияния на политические процессы - мы видели это в Британии, видим в Германии. Мы видим этот страх. Я думаю, это такой российский блеф, с которым надо бороться», - подытожил Коболев.

Как сообщал УНИАН, проектом Северный поток-2 предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим Северным потоком-1.

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства Северного потока-2.

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта Северный поток-2.

В то же время глава МИД Германии Хайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство Северного потока-2 в обход Украины.