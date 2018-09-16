Оккупанты предупредили жителей Крыма о перебоях со светом

Также в "Крымэнерго" предупредили жителей полуострова о плановых отключениях света в октябре.

В Симферополе и Симферопольском районе с 17 сентября по 26 октября могут наблюдаться перебои с электроснабжением из-за работ на Таврической ТЭС, сообщает «Крымэнерго».

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«В рамках обеспечения схемы выдачи мощности второго блока Таврической ПГУ-ТЭС – сооружение заходов существующих линий электропередачи на новую тепловую электростанцию. Для их подключения необходимо разрезать три ЛЭП 110 кВ: Симферопольская – Кубанская, Симферопольская – Восточная и Симферопольская – Марьино», – говорится в сообщении, передают «Крым.Реалии».

По данным предприятия, в данный момент приведены в готовность все резервные источники электрообеспечения.

Также в «Крымэнерго» предупредили жителей полуострова о плановых отключениях света в октябре.

Напомним, в июне 2018 года Министерство энергетики России сообщило, что строительные работы на Севастопольской и Симферопольской элекстростанциях в аннексированном Крыму «в целом завершены».

В Симферополе и Севастополе российский «Технопромэкспорт» строит две тепловые электростанции суммарной мощностью 940 МВт. Введение в эксплуатацию первых блоков двух станций было запланировано на первую половину 2018 года.

В июне 2017 года разгорелся скандал с поставками в Крым турбин немецкой фирмы Siemens, которые необходимы для строительства ТЭС. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин в Крым, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза.

В июле 2017 года глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

В Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.