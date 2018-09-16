СБУ подписала Меморандум о кибербезопасности с «Укрэнерго» и «Укргидроэнерго»

Документ должен обеспечить обмен информацией с СБУ относительно кибернетических угроз с использованием платформы MISP-UA со стратегически важными предприятиями энергетической отрасли Украины.

Служба безопасности Украины подписала Меморандум с национальной энергетической компанией «Укрэнерго» и частным акционерным обществом «Укргидроэнерго» для развития эффективной системы кибербезопасности государства.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Документ должен обеспечить обмен информацией с СБУ относительно кибернетических угроз с использованием платформы MISP-UA со стратегически важными предприятиями энергетической отрасли Украины. Обмен материалами, в частности технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах происходить в режиме реального времени. Такое межведомственное взаимодействие будет способствовать эффективному реагированию со стороны украинской спецслужбы на кибернетические атаки, прежде всего высокой степени сложности», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленники, используя деструктивное программное обеспечение «Black Energy» неоднократно осуществляли кибератаки на компьютерные сети объектов украинской энергетики.

Ранее сотрудники Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ на базе платформы с открытым кодом MISP (Malware Information Sharing Platform), создали систему сбора и обработки информации об инцидентах кибербезопасности и обмена техническими данными об идентификаторах компрометации информационных систем объектов критической инфраструктуры между субъектами сектора безопасности в режиме реального времени. Эта платформа широко используется во всем мире, а также соответствует международным стандартам ЕС и НАТО и применяется основными международными субъектами в сфере кибербезопасности FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.