Ахметов шантажирует украинцев веерными отключениями, защищая свои сверхприбыли из схемы "Роттердам+" - Лещенко

Уже с 1 октября этого года в Украине планируется очередное повышение цен на электроэнергию из-за того, что Ахметов не хочет "делиться сверхприбылями", заявляет народный депутат.

Украинский олигарх Ринат Ахметов шантажом защищает схему "Роттердам+", введенную при содействии президента Петра Порошенко, угрожая отключением электроэнергии по всей стране.

Об этом заявил в программе "Честная политика" народный депутат Сергей Лещенко, подчеркнув, что "нагибать" украинский рынок энергетики в интересах тепловой генерации, то есть Рината Ахметова, помогает АП, в то время как другие отрасли - атомная и гидроэнергетика - "еле выживают".

Лещенко объясняет, что украинский энергорынок действует по принципу "общего котла", куда стекаются деньги всех потребителей и дальше уже делятся между энергетическими компаниями. При этом большая часть средств рынке достается компании Ахметова, хотя производит она лишь треть электроэнергии.

"Каким образом происходит распределение денег из энергорынка? Через тарифы. Если стоит задача, чтобы больше денег досталось тепловой энергетике, там действует схема Ахметова-Порошенко, то на ТЭС ставят выше тариф. Соответственно, меньше тариф становится для тех, у кого нет таких козырных лоббистов. Из-за ненасытности Ахметова его партнеры с Банковой на сухом пайке держат... правильно, государственные компании, которые тоже содержатся за счет тарифа. По старому принципу - государственное значит ничье, а потому - не жалко", - говорит Лещенко.

В первую очередь, отмечает нардеп, речь идет о государственных атомных электростанциях - а это компания "Энергоатом", которая производит большую часть электроэнергии в Украине, и государственные компании "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго.

"То есть, чтобы добиться повышения тарифов для государственных компаний, надо снизить тариф для тепловых электростанций. Читай - немножко обрезать аппетиты Ахметова в получении им пайки" энергетического общака ", - говорит Лещенко.

"В 2017 году с работы уволились более 1700 атомщиков, работники массово выезжают за границу. В частности, на Белорусской АЭС из 8 смен, которые готовят атомную станцию к эксплуатации, 4 смены уже полностью сформированы из украинского персонала.

"Поэтому в марте этого года "Энергоатом" попросил повышения своего тарифа на треть, мотивируя необходимостью поднять зарплаты атомщиков. Также о повышении тарифа попросили государственные Укргидроэнерго и Укрэнерго. Регулятор энергетики сначала даже пошел навстречу этим компаниям. Так, тариф Энергоатома планировали поднять на 16,2%. Но летом, в середине августа, когда должны были утверждать проекты этих решений, Нацкомиссия неожиданно сняла с рассмотрения вопрос, благодаря которому государственные компании должны были получить немного больше денег из общака энергетики", - объясняет Лещенко.

По его мнению, причина в том, что "в игру вступил Ринат Ахметов", ведь повышение тарифов для государственных атомщиков, гидроэнергетики и магистральных сетей означало, что он получит меньше денег.

По словам Лещенко, разрабатывается сценарий очередного искусственного повышения цен на электроэнергию в Украине уже с 1 октября этого года.

"Казалось бы, теперь учитывая критическую ситуацию в государственных энергокомпаниях, Ахметов мог бы частично уступить, и именно это должен сделать настоящий государственный регулятор. Но не тогда, когда он руководствуется с Банковой. Там не могли допустить, чтобы Порошенко и Ахметов как главные пайщики тепловой энергетики недозаработали несколько миллиардов гривен", - говорит Лещенко.

По его словам, чтобы "вооружить чиновников лже-аргументами", ДТЭК якобы написал темники для Банковой и Грушевского, где обратился к откровенному шантажу.

"Уголь для тепловых электростанций Ахметова самом деле поставляется с его же шахт в Украине, где себестоимость составляет около 1100 гривен за тонну, они же продолжают настаивать, чтобы уголь сжигалось из расчета 2500 гривен за тонну. А потому, проводит дальше Ахметов, если произойдет снижение тарифа для него в пользу государственных атомщиков, то бедный несчастный Ахметов будет не способен закупить и поставить на свои станции около 3 миллионов тонн угля. в результате на складах возникнет дефицит, некоторые электростанции остановятся, состоится возрастание задолженности по зарплатам перед шахтерами, а в конце этого фильма ужасов - веерные отключения электроэнергии для потребителей ", - объясняет Лещенко.

По его словам, не желая "обуздать аппетиты и поделиться сверхприбылями" в пользу государственных компаний, Ринат Ахметов предложил повысить цену электроэнергии для всех.

"Как результат, он не потерял ни копейки из своего коррупционного клондайка, а повышение тарифов для атомщиков и гидроэлектростанций закроют за счет всех нас как потребителей", - говорит Лещенко.

"Можно ожидать, что уже с 1 октября в очередной раз будет повышена оптовая цена электроэнергии и соответственно - тарифы для всей страны - уже второй раз в течение года. И, в обмен на шантаж ДТЭК, уже придумали несколько сценариев повышения для тепловиков - от 5,2% до 19,9%. Цель Ахметова - чтобы уже через две недели, в четвертом квартале года его тариф подняли на 16,7% - с 1,8 гривен до 2,1 гривен. за этими цифрами - ну, подумаешь, 30 копеек за киловатт часах больше, - огромные суммы дополнительных денег конкретном олигарху и его теневом партнеру , - заявляет народный деп пап.