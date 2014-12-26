Цены на нефть снижаются пятую неделю подряд

Цены на нефть растут за счет улучшения экономических показателей США, но завершат снижением пятую неделю подряд, сообщает Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подорожали на $0,09 до $60,33 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,07 до $55,91. С начала недели Brent подешевела на 1,6 процента, а WTI - на 0,9 процента.

Япония в ноябре снизила импорт нефти на 17,3 процента до сравнению с прошлым годом. Запасы нефти в США выросли на 7,3 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщило Управление энергетической информации, при прогнозе снижения на 2,3 миллиона баррелей.

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"Цены упорно держатся выше уровней поддержки и останутся там в праздничные дни. После подобных данных о запасах цены должны были упасть ниже уровней поддержки, но давление, видимо, недостаточное. Мы объясняем это покрытием коротких позиций в конце года: "медведи" закрывают позиции перед празднованием Нового года", - говорится в отчете Phillip Futures.